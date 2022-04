Turista tedesca ferita sui monti ad Agerola a Pasquetta, salvata dall’elisoccorso A Maiori 19enne precipita nel dirupo, salvato dal soccorso alpino con la barella.

A cura di Pierluigi Frattasi

Dramma alla gita di Pasquetta: una donna tedesca di 67 anni si ferisce durante un'escursione sui monti in località Cospiti, nei dintorni di Agerola, in provincia di Napoli. La turista si trovava lungo il sentiero che conduce ai ruderi dell’ex convento di Cospiti ed ha riportato una lesione ad una caviglia, che l'ha immobilizzata. L’allarme è stato lanciato al 118 che ha allertato anche il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. I tecnici sono partiti verso Agerola, mentre un elicottero del 6° Reparto Volo della Polizia di Stato è andato a Capri e prelevare 2 elisoccorritori del CNSAS per portarli in zona. La donna è stata raggiunta dalle squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, è stata stabilizzata dai sanitari e poi l’elicottero della Polizia di Stato ha recuperato la donna mediante l’ausilio del verricello per elitrasportarla fino al campo sportivo di Agerola, dove attendeva l’ambulanza 118.

Un altro incidente a Pasquetta è avvenuto invece a Maiori, sulla costiera amalfitana, in provincia di Salerno, nei pressi di un sentiero in Via Riola. Qui, un ragazzo, di 19 anni, originario di Salerno, stava trascorrendo la Pasquetta con un gruppo di amici e, nei pressi di alcuni ruderi presenti in zona, è scivolato precipitando per circa quattro metri. Allertato dai giovani, il 118 ha diramato l’allarme al CNSAS della Campania che ha inviato subito dei tecnici sul posto. Il giovane è stato raggiunto dai sanitari del 118 e dai tecnici del CNSAS, è stato medicalizzato ed imbarellato per essere trasportato fino al punto in cui attendeva l’ambulanza, all’inizio di Via Riola.