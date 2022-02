Tunnel abusivi vicino alla domus romana, scoperta la base dei tombaroli a Boscoreale Scoperta e sequestrata una rete di cunicoli clandestini vicina alla Domus Romana di Villa Regina a Boscoreale. Dentro anche la luce elettrica.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scoperta una rete di cunicoli clandestini vicina alla Domus Romana di Villa Regina, all'interno del complesso museale dell'Antiquatium a Boscoreale, in provincia di Napoli. Dall'interno di un pozzo, infatti, partivano una serie di tunnel sotterranei utilizzati probabilmente dai tombaroli per gli scavi archeologici abusivi. Ricerche illegali per trovare reperti antichi da rivendere magari sul mercato nero ai collezionisti. Un fenomeno purtroppo molto diffuso nell'area che va da Boscoreale e Pompei, ricca di tesori dell'antichità classica.

Sequestrata una vasca di acque reflue

La rete sotterranea di cunicoli è stata sequestrata oggi dagli ufficiali di polizia giudiziaria del nucleo investigativo dei carabinieri di Torre Annunziata distaccati presso la Procura di Torre Annunziata, guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso, e dal nucleo Tutela patrimonio culturale di Napoli, coadiuvati dai vigili del fuoco, sotto il diretto coordinamento della Procura torrese. I tunnel partivano da una vasca di raccolta delle acque reflue a poche decine di metri da Villa Regina. Il sequestro si inserisce in una più ampia attività di indagine legata al censimento e al monitoraggio dei numerosi siti di scavi archeologici clandestini presenti nel territorio di Pompei e in altre località limitrofe.

Nella stessa zona già scavati altri pozzi abusivi

Già il 3 dicembre 2021, erano stati sequestrati due pozzi in una proprietà privata a Boscoreale, dai quali si diramano altrettanti cunicoli clandestini, realizzati per effettuare ricerche archeologiche illegali. Sul fondo della vasca sarebbe stato scavato un pozzo profondo circa 6 metri dal quale si diramano diversi cunicoli ricavati nello strato di lapilli, cunicoli realizzati per effettuare ricerche archeologiche clandestine. Durante il loro lavoro, i carabinieri hanno appurato come gli autori degli scavi archeologici clandestini erano arrivati alla vasca attraverso un nuovo e più recente varco rispetto a quello realizzato nel 2004, ricavato da un tombino, ed avevano utilizzato la vasca, attualmente dismessa e divisa in ambienti comunicanti, come deposito del materiale proveniente dai cunicoli scavati abusivamente.

Nei tunnel illegali anche l'illuminazione elettrica

“Il sequestro – spiega il procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso – è stato operato in quanto vi erano ragioni di urgenza, sussistendo il pericolo che la libera disponibilità dei siti potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato di ricerche archeologiche clandestine. Uno dei cunicoli clandestini rinvenuti – prosegue – è risultato munito anche di impianto di illuminazione. All'interno degli ambienti frequentati dagli autori degli scavi clandestini sono state rinvenute diverse siringhe utilizzate per la cura del diabete e scatole di farmaci per tale patologia, scadenti nel 2025, unitamente a diverse carte di alimenti, circostanze queste che inducono a ritenere fondatamente che gli scavi abusivi siano recenti e si siano protratti per molte ore continuative nell'arco della giornata all'interno dei tunnel”.