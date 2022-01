Tombini rubati per il ferro vicino all’Ospedale del Mare, i vigili costretti a chiudere la strada Ponticelli sommersa dalle discariche illegali di rifiuti, immondizia a carcassa di moto anche davanti alla sede del Comune.

A cura di Pierluigi Frattasi

Tombini e chiusini stradali rubati per la ghisa in via Pacioli, alle spalle dell'Ospedale del Mare di Ponticelli. La Polizia Municipale ha dovuto chiudere immediatamente al transito la strada per la pubblica e privata incolumità, in vista del successivo ripristino, allertando gli organi comunali competenti. Nella stessa zona scoperta anche una discarica abusiva data alle fiamme. L'operazione è stata condotta dagli agenti della Polizia Locale reparti Investigativa e Ambientale, che sono intervenuti, su segnalazione, nei pressi di via Argine nel Viale che collega l'arteria a via Pacioli in direzione dell'Ospedale del Mare di Ponticelli.

Roghi e discariche abusive a Ponticelli

La segnalazione iniziale riguardava un incendio di rifiuti su di un tratto di strada già oggetto di controlli da parte del Reparto Ambientale per i continui sversamenti abusivi. Nel corso dei controlli, poi, gli agenti hanno anche rilevato che ignoti hanno rimosso i chiusini dei tombini stradali e sottratto i tombini di ghisa, presumibilmente per la vendita al mercato nero dei metalli, dove la ghisa, il ferro e il rame sono molto richiesti.

Carcassa di moto davanti alla sede del Comune

In tutto il quartiere di Ponticelli, intanto, si moltiplicano le segnalazioni per le discariche di rifiuti abusive. In strada cumuli di sacchetti, ma soprattutto rifiuti ingombranti, come materassi. Non si salva nemmeno la sede del Comune in piazza Michele De Iorio, dove da alcuni giorni, davanti ad uno dei cancelli di ingresso, è sorta una discarica illegale, con una carcassa di una motocicletta. Anche in questo caso i cittadini hanno segnalato la situazione alla Polizia Municipale per la rimozione.