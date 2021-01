Ci potrebbero essere degli sviluppi, a distanza di oltre 4 anni dalla morte, sul caso di Tiziana Cantone, la giovane di 31 anni morta il 13 settembre del 2016 a Mugnano, nella provincia di Napoli, dopo essere stata esposta a una gogna mediatica in seguito alla diffusione online di alcuni suoi video hot. Il sostituto procuratore Giovanni Corona della Procura di Napoli Nord, che dal 2016 indaga sulla vicenda di Tiziana, ha infatti aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio. La decisione è arrivata alla luce dei nuovi elementi raccolti dall'Emme Team, pool di esperti incaricato dalla madre della giovane, Teresa Giglio, di indagare più a fondo sulla vicenda: sulla sciarpa utilizzata dalla 31enne, quel 13 settembre del 2016, per togliersi la vita, è stato rinvenuto il Dna di due uomini. Le indagini condotte allora, infatti, avevano concluso che Tiziana Cantone si fosse tolta la vita, ma al suicidio la madre non ha mai creduto.

Il cellulare di Tiziana Cantone utilizzato dopo il sequestro

Alle tracce di Dna rinvenute sulla sciarpa, si è aggiunto anche un altro elemento: il cellulare di Tiziana, rinvenuto nel 2016 a pochi passi dal suo corpo, è stato acceso e utilizzato per circa un'ora dopo la morte, nonostante il telefono fosse stato subito sottoposto a sequestro. Le indagini condotte dopo la morte, invece, non si avvalsero dei dati contenuti sul cellulare della 31enne, in quanto gli inquirenti hanno sempre sostenuto l'impossibilità di accedervi a causa della password di sicurezza impostata da Tiziana. Dal cellulare e dal tablet della giovane, però, proprio quando i dispositivi erano sotto sequestro, sono stati cancellati tutti i dati: per questo, è in corso anche un procedimento per frode processuale.