Terrorizza i passeggeri al terminal della Circumvesuviana, bloccato con lo spray al peperoncino Venticinquenne con evidenti problemi ha terrorizzato i pendolari della Circumvesuviana alla stazione di corso Garibaldi brandendo una mazza di ferro e dei sanpietrini e poi ha anche cercato di colpire i carabinieri con la spranga. I militari lo hanno bloccato usando lo spray urticante al peperoncino.

A cura di Redazione Napoli

La stazione terminal della Circumvesuviana in corso Garibaldi è da sempre considerata un luogo non proprio sicuro e tranquillo e un fatto di poche ore fa conferma questa situazione: un uomo, con evidenti problemi psichici, ha iniziato a dare in escandescenze terrorizzando i pendolari della Circum, già alle prese coi ritardi dei mezzi pubblici e il degrado delle stazioni periferiche. Risultato? Sono intervenuti i carabinieri che sono stati costretti ad usare spray urticante per bloccarlo.

Si tratta di un ragazzo della provincia, un venticinquenne, già noto alle forze dell'ordine in quanto protagonista di episodi analoghi, con tanto di danneggiamenti, negli scali ferroviari di Napoli e Salerno. Il giovane, poco prima dell'arrivo dei militari, ha dato fuoco a un piccolo contenitore per la raccolta differenziata e poi ha lesionato con una mazza di ferro e dei sanpietrini la porta d'accesso alla biglietteria, rappresentando dunque un rischio anche per gli operatori di Eav.

Il 25enne ha anche cercato di colpire i carabinieri con la spranga. Per fortuna ha desistito. Poi si è allontanato in direzione di piazza Mercato. I militari lo hanno seguito e bloccato usando lo spray urticante al peperoncino. Adesso è in attesa di giudizio.