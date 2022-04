Terremoto a nord est di Roma: magnitudo 3.3 Terremoto a nord est di Roma, magnitudo 3.4.

A cura di Enrico Tata

Un terremoto di magnitudo 3.4 è stato registrato a Ciciliano, provincia di Roma, un piccolo comune che si trova a est di Tivoli, a circa trenta chilometri dalla Capitale. La scossa è stata registrata dai sismografi per la precisione alle ore 22.21.

Al momento nessuna segnalazione di danni

Secondo i dati dell'Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro del sisma è stato localizzato 2 chilometri a sud ovest di Ciciliano. La scossa ha avuto un ipocentro a una profondità di 10 chilometri. Per il momento non vengono segnalati danni a persone o cose.

Il sisma è stato avvertito in tutta la provincia di Roma

Sono tantissime le segnalazioni da parte dei cittadini su Twitter e arrivano da moltissimi comuni della provincia di Roma. La scossa è stata sentita distintamente in alcuni comuni a ovest della Capitale, a Tivoli per esempio, ma anche in alcune zone dei Castelli Romani. Anche a Roma diversi cittadini hanno avvertito una leggera scossa di terremoto. "A Roma ho sentito leggermente il letto vibrare", ha scritto, per esempio, un utente su Twitter.

I paesi a meno di 10 chilometri di distanza dall'epicentro del sisma

Questi sono i paesi che si trovano a una distanza di meno di 10 chilometri dall'epicentro: Ciciliano, 2 chilometri, Sambuci, 4 chilometri, Cerreto Laziale, 5 chilometri, Castel Madama, 5 chilometri, San Gregorio da Sassola, Pisoniano, Casape, Gerano, Saracinesco, Poli, Vicovaro, Rocca Canterano, Anticoli Corrado, Mandela, San Vito Romano, Marano Equo.

Il terremoto, sempre stando ai dati dell'Ingv, è stato localizzato a 10 chilometri a Est di Tivoli, 17 chilometri a Est di Guidonia, 32 chilometri a Nord Est di Velletri e 37 chilometri a Est di Roma.