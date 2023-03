Tentano di rubare i pc della scuola, 3 ladri arrestati a Marano: traditi dalla luce delle torce Nel mirino l’Istituto Superiore “Carlo Levi”, in via Falcone a Marano. I ladri stavano rubando i pc per gli studenti del valore di 10mila euro. Arrestati dai carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Tre ladri tentano di rubare computer in una scuola del valore di 10mila euro, ma vengono beccati dai carabinieri e arrestati. È accaduto stanotte a Marano, in provincia di Napoli. Nel mirino l’Istituto Superiore "Carlo Levi", in via Falcone. I tre sono stati traditi dalle luce delle torce, utilizzate per ispezionare i locali. Quando i carabinieri che erano di pattuglia hanno notato gli insoliti fasci di luce compiere terra filtrare dalle finestre al piano terra in piena notte e le rapide traiettorie, si sono insospettiti. Così, hanno chiamato i rinforzi e hanno circondato la scuola, cogliendo sul fatto i tre ladri.

I carabinieri hanno circondato la scuola

I computer destinati agli studenti erano stati accatastati in un angolo, pronti per essere portati via. Materiale didattico per un valore di circa 10mila euro. Per fortuna, grazie all'intervento dei Militari dell'Arma, il colpo non è andato a buon fine. I tre sono stati arrestati e la refurtiva recuperata. I raid nelle scuole, purtroppo, sono un fenomeno molto comune. Per questo, i carabinieri della compagnia di Marano monitorano costantemente tutti gli istituti della città. In questo moto sono riusciti a sventare il furto stanotte. I carabinieri hanno circondato l'istituto. I ladri erano ancora all'interno ignari di tutto. Dalla scuola provenivano rumori di movimenti concitati.

I ladri stavano rubando i pc degli studenti

Quando i carabinieri li hanno sorpresi nell’ufficio di presidenza, i tre ladri, tutti già noti alle forze dell’ordine per reati dello stesso tipo, si sono arresi senza fare resistenza. Avevano già scassinato alcuni armadi, caricato un sacco con alcuni computer destinati alla didattica e all’amministrazione della scuola. Lungo il perimetro dell’istituto altri dispositivi rubati e accantonati in modo da essere recuperati prima della fuga. Un colpo da 10mila euro circa, sfumato grazie all’intervento dei militari della sezione radiomobile maranese. I tre sono ora in attesa di giudizio, dovranno rispondere di tentato furto aggravato.