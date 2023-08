Tenta la rapina, il commerciante si ribella e lui lo colpisce alla testa Tenta la rapina e poi colpisce commerciante alla testa. Arrestato dai carabinieri, trovate anche banconote euro false.

A cura di Redazione Napoli

Tutto si è consumato in pochi momenti: il campanello dello shop che suona, annunciando un nuovo cliente, un saluto di prammatica da parte del titolare e in cambio silenzio e poi una richiesta perentoria: «Dammi tutti i soldi della cassa». Stavolta il rapinatore si è trovato davanti qualcuno che non ci stava a posare l'incasso di un giorno e che si è ribellato alla richiesta. Il rapinatore ha rinunciato all’incasso ma ha colpito alla testa l’uomo, utilizzando un corpo contundente. Poi è fuggito.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno ricevuto indicazioni dal 112 e hanno avviato le ricerche. Hanno rintracciato il rapinatore poco lontano dallo shop colpito, in via del Lavinaio. Si tratta di una delle zone a ridosso di piazza Mercato, vicoli antichissimi che affondano le loro radici addirittura nel periodo aragonese.

Storia a parte, l'epilogo della vicenda di cronaca resa nota dai carabinieri napoletani è ovviamente scontato: in quest'occasione il rapinatore è finito in manette; nel portafogli aveva anche banconote false. Si tratta di un uomo di origini marocchine, senza documenti e senza fissa dimora. È stato ristretto in camera di sicurezza, in attesa di essere portato in carcere.