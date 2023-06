Botte in testa e alle gambe al negoziante con la mazza da baseball: “Il negozio fa troppo rumore” Aggressione per futili motivi in una tappezzeria in Via Libertà a Portici. Arrestato un 38 enne del posto. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Picchia il titolare del negozio con una mazza da baseball, colpendolo violentemente alla testa e alle gambe e spezzandogli un ginocchio. È accaduto a Portici, in provincia di Napoli. L'aggressore, un 38enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per tentato omicidio. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione. La lite, secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, sembrerebbe essere scoppiata per futili motivi. L'aggressore si sarebbe lamentato del forte rumore causato dai lavori di tappezzeria. Già in passato, secondo le prime informazioni, ci sarebbero stati altri dissidi tra il 38enne e il titolare della bottega. L'aggressore dovrebbe abitare in un appartamento vicino al negozio.

Colpisce il negoziante con la mazza da baseball: "La tappezzeria fa troppo rumore"

Sul posto sono subito arrivati i Carabinieri della Stazione di Portici, che hanno arrestato per tentato omicidio il 38enne del posto. L'arresto è avvenuto dopo una violenta lite scoppiata per futili motivi all'interno di una tappezzeria in Via Libertà. Durante l'alterco, l'aggressore avrebbe utilizzato una mazza da baseball per colpire il proprietario del negozio alla testa e alle gambe. Tra le gravi lesioni subite, la frattura della rotula destra e contusioni su tutto il corpo. La vittima è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale "Maresca", dove gli è stata diagnosticata una prognosi di 30 giorni per la guarigione. L'arrestato, già noto alle forze dell’ordine, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Poggioreale di Napoli, dove si trova attualmente in attesa di giudizio.