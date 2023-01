Trasporto pubblico a Napoli

Taglia la strada al bus, stacca il tergicristalli e gli sfonda il parabrezza, follia a Napoli Vandalizzato un bus della linea 178 dell’Anm in via Santa Teresa degli Scalzi. L’azienda ha denunciato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Vandalizzato un bus dell'Anm oggi pomeriggio a Napoli. Un uomo, per motivi sconosciuti, ad un certo punto ha tagliato la strada al bus, l'ha bloccato, poi ha staccato il tergicristalli del mezzo e con questo l'ha colpito ripetutamente, fino a spaccargli il parabrezza. L'automobilista inferocito poi è andato via. L'episodio ha visto coinvolto un pullman in servizio sulla linea 178 in via Santa Teresa degli Scalzi, la strada che conduce dal Museo Archeologico Nazionale a Capodimonte.

Anm ha denunciato

L'Anm, l'azienda napoletana della mobilità, ha sporto denuncia alle forze dell’ordine sull’accaduto. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto e l'azione scomposta dell'automobilista. Secondo la ricostruzione dell'Anm, l'uomo a bordo di un'automobile ha fermato l'auto davanti al bus e, dopo aver divelto il tergivetri del mezzo lo ha utilizzato per colpire più volte il bus. L'uomo è poi fuggito via in auto dopo aver rotto il parabrezza del 178.

Bus bersagliati da sassaiole nei giorni scorsi

L'8 gennaio scorso, invece, era toccato al bus notturno Anm che riportava a casa il personale a fine turno finire nel mirino dei vandali. Il pullman stava rientrando a Torre Annunziata, quando è stato bersagliato da una sassaiola che ha fatto esplodere due finestrini. L'ennesimo atto vandalico avvenuto attorno alle ore 3,35. Solo per fortuna nessuno è stato ferito dalle schegge. A denunciare l'accaduto il sindacato Usb, tramite Marco Sansone e Adolfo Vallini.

Qualche giorno prima in Via Cinthia, all'altezza della Rotonda Traiano, un'altra vandalizzazione: intorno alle 00.30, ignoti, attraverso il lancio di pietre, hanno frantumato due vetri della riservata che riaccompagnava il personale ANM a casa dopo il turno di servizio.