Stop alle processioni dei fujenti ad Arzano, la Polizia Locale blocca le “paranze” “A rischio la pubblica sicurezza, quella stradale e mancanza di documenti”. Diffidate le paranze dei fujenti. Bloccate le processioni su tutto il territorio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Musica alta, blocchi stradali, fuochi: arriva lo stop alle processioni dei fujenti ad Arzano, in provincia di Napoli, che si tengono generalmente nel periodo di Pasqua. Nelle scorse ore la Polizia Locale, guidata dal comandante Biagio Chiariello, ha notificato la diffida alle “paranze” dei fujenti: a rischio “sicurezza stradale, pubblica sicurezza e per carenza documentale”. Vietata l'uscita del 27 aprile prossimo. Ma anche quelle dei giorni scorsi non si erano tenute, dopo le rigide prescrizioni dei caschi bianchi. Ma perché si è arrivati a questo punto?

Bloccata la processione della Madonna dell'Arco

Le processioni dei fujenti, con insegne, musica alta, vestiti bianchi e fasce azzurre, secondo la Polizia Municipale, creavano problemi alla sicurezza del territorio, con blocchi stradali, musica ad alto volume, sfilate e fuochi. Ad Arzano, dopo un primo stop diretto all'associazione Madonna dell'Arco per approfondimenti di posizioni e figure interne, le verifiche hanno portato a rilevare che le "paranze" dei fujenti venivano effettuate in carenza dei requisiti previsti e creavano non pochi problemi sulla sicurezza e viabilità.

La Polizia Locale di Arzano, diretta dal colonnello Biagio Chiariello, già negli scorsi giorni aveva imposto divieti e rigide prescrizioni che avevano indotto gli associati ad annullare le uscite. Non sono mancate le polemiche sui social, alle quali, secondo quanto ricostruito, si sarebbero accodati anche elementi attivi di uno dei gruppi criminali in guerra nel Rione 167. Adesso, è arrivato lo stop per l'uscita del 27 aprile all'associazione Madonna dell'Arco.

Leggi anche A 12 anni guida la Smart in giro per Arzano: indagine della Postale sui video TikTok

Gli organizzatori convocati al Comando

I responsabili dell'Associazione Madonna dell'Arco sono stati convocati negli uffici del Comando della Polizia Locale, dove è stato loro notificato un "divieto / diffida" a firma del Comandante che dice definitivamente "stop" alle processioni, che avvenivano mettendo a rischio, secondo la diffida, la “sicurezza stradale, pubblica sicurezza e con carenza documentale”. Il diniego della Polizia Locale è volto a ripristinare la legalità sul territorio.

Stop alla tradizione cinquantennale

Si ferma così una tradizione che si tramanda da generazioni e che per oltre 50 anni è andata avanti con spari di fuochi, balli, feste per strada. Eventi che si sono tenuti fino al 2019 e che poi sono stati bloccati dalla pandemia del Covid. Le processioni dei fujenti si sono tenute anche nel Rione 167 di via Colombo, teatro di recenti episodi di cronaca, dove sono in contrapposizione diverse famiglie criminali che si stanno estendendo anche in altri territori della provincia di Napoli con stese e bombe.