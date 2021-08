Sposi rinunciano alle bomboniere e donano i soldi all’Istituto Pascale per la ricerca sul cancro Rinunciano alle bomboniere del matrimonio e donano i soldi all’Istituto Pascale di Napoli per la ricerca contro il cancro. Un gesto di grande generosità e solidarietà da parte di due giovani sposi, Mirko e Antonietta, convolati a nozze lo scorso 4 agosto, che hanno voluto così dare un piccolo contributo alla lotta contro il “male del secolo”.

I soldi che sarebbero dovuti servire per comprare le bomboniere da destinare agli invitati al ricevimento nuziale, quindi, sono stati devoluti, invece, al reparto di Melanoma, Immunoterapia oncologica e Terapie Innovative dell'Istituto dei tumori di Napoli "Pascale", diretto dall'oncologo e scienziato Paolo Ascierto.

Il ricavato della generosa offerta sarà utilizzato per acquistare un conta cellule automatizzato di ultima generazione, che potrà aiutare migliaia di malati di tumore. Proprio in quel reparto del Pascale, Antonietta, farmacista 28enne di Poggiomarino, in provincia di Napoli, fu curata tre anni fa, dopo aver scoperto di avere un neo atipico che una volta asportato ed esaminato risultò essere un tumore maligno. Una scoperta a cui sono seguite terapie e controlli. Ora Antonietta sta bene. "Ero già sensibile al tema della ricerca prima di ammalarmi – ha raccontato Antonietta – che si è accentuata dopo la malattia". "Decidere di condividere questo nostro momento di gioia con chi in questo momento soffre – sottolineano gli sposi – è stato un atto dovuto prima ancora che un gesto d'amore. E come diceva Madre Teresa da Calcutta: non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare. Noi abbiamo conosciuto la sofferenza".

Il Pascale: "Gesto di grande sensibilità"

I giovani sposi sono rientrati dal viaggio di nozze due giorni fa e il loro primo pensiero è stato tornare al Pascale per consegnare al direttore del Dipartimento, Paolo Ascierto, l'assegno che servirà all'acquisto del conta cellule. "Per anni – spiega Ascierto – il melanoma è stato uno dei tumori più temuti ma oggi fa meno paura e si può sconfiggere. L'87 per cento dei malati sopravvive a cinque anni e uno su due sopravvive anche con diagnosi di malattia in stadio avanzato. Nel 2011 – ricorda – solo 1 paziente su 4 con melanoma avanzato era ancora vivo dopo un anno dalla diagnosi, oggi oltre la metà dei pazienti che avevano una prognosi sfavorevole supera i due anni e il 20 per cento delle persone colpite dalla malattia in fase metastatica è vivo a 10 anni dalla diagnosi. Ciò nonostante la ricerca deve andare avanti per coprire quel gap di percentuale di pazienti che ancora non ce la fa. Per questo sono encomiabili i gesti come quelli di Antonietta e Mirko e a cui va tutta la nostra gratitudine". Posizione condivisa dal direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi, per il quale "ricordarsi di chi soffre in un momento di felicità è il segno di una sensibilità estrema che facciamo nostra nell'impegno di meritare ogni giorno la fiducia che ci viene accordata".