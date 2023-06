Sparatoria a Fuorigrotta davanti alla chiesa: esplodono 12 colpi dallo scooter e fuggono I carabinieri indagano sulla sparatoria. Rinvenuti e sequestrati sul manto stradale 12 bossoli calibro 9.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Sparatoria oggi pomeriggio a Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli. Ignoti a bordo di uno scooter sono arrivati in via delle Legioni ed hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco, almeno 12 i bossoli ritrovati a terra dalle forze dell'ordine, per poi darsi alla fuga, scatenando il panico tra la gente che si trova nel popoloso rione. La stesa è avvenuta all'altezza del civico 18, poco distante dall'ingresso della Chiesa del Buon Pastore Gruppo della Carità, dove si celebrano spesso anche matrimoni, battesimi, comunioni e altri riti.

Sparatoria davanti alla Chiesa

Per fortuna, non ci sono stati feriti. La sparatoria è avvenuta attorno alle ore 19,10 di oggi, domenica 25 giugno 2023. Sul posto sono subito arrivati i Carabinieri della compagnia di Bagnoli, allertati per l'esplosione improvvisa dei proiettili. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima ignoti a bordo di uno scooter avrebbero esploso diversi colpi d’arma da fuoco per poi fuggire. I militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato sul manto stradale 12 bossoli calibro 9.

Al vaglio anche le immagini delle telecamere

Sulla vicenda indagano i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bagnoli. Al momento non si esclude nulla. Non è escluso che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, per cercare di ricostruire quanto accaduto e individuare e identificare gli autori del gesto che erano a bordo dello scooter e hanno commesso la sparatoria prima di dileguarsi tra le strade di Fuorigrotta. Soltanto nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni.