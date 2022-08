Andrà in carcere l’80enne di Bacoli che ha sparato alla moglie e si è barricato in casa Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. L’anziano potrebbe andare a Poggioreale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Bacoli, carabinieri davanti all’abitazione dell’80enne (foto Gaia Martignetti–Fanpage.it)

Potrebbero aprirsi le porte del carcere per Michele Costagliola, l'80enne di Bacoli che il 22 agosto scorso ha sparato alla moglie, la 77enne Rosaria Emanato, e si è barricato in casa per quasi mezza giornata, mentre i carabinieri tentavano una estenuante trattativa. Il gip di Napoli Luca Battinieri, nella giornata di oggi, ha convalidato l'arresto in flagranza e disposto la custodia cautelare in carcere per l'anziano, assistito dall'avvocato Galdolfo Geraci. L'80enne è stato dimesso dall'ospedale San Paolo di Fuorigrotta e sarà trasferito probabilmente nel carcere di Poggioreale. Il sostituto procuratore di Napoli Gianfranco Scarfò, ha contestato all'anziano i reati di tentato omicidio aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

La storia risale al 22 agosto scorso. L'uomo, armato di pistola, si era barricato in casa a Bacoli, in provincia di Napoli, in via Carlo Vanvitelli, strada parallela di via Terme Romane, dopo aver sparato e ferito la moglie, per motivi ancora da chiarire. Ne erano scaturite lunghe trattative con i negoziatori dei carabinieri, andate avanti dalle 8,00 del mattino e fino alle ore 22,00 della sera, quando i militari dell'Arma hanno fatto irruzione con un blitz, riuscendo a penetrare nell'appartamento con un ariete e sono riusciti a bloccarlo e quindi ad arrestarlo. Nel corso della giornata, l'uomo per respingere le iniziative dei militari dell'arma aveva più volte sparato e minacciato il suicidio. L'80enne è stato poi ricoverato presso il nosocomio partenopeo in questi giorni, piantonato dai carabinieri, fino alle dimissioni avvenute oggi. Sarà trasferito, quindi, nel carcere di Poggioreale.