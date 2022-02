Spaccio di droga all’esterno delle scuole, la base nelle case della 219 del Napoletano Vasta operazione antidroga della Polizia di Stato a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, con elicotteri e cani poliziotto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Droga spacciata anche all'esterno delle scuole. La base dei pusher tra le case popolari dell'ex legge 219 del 1981, i cosiddetti alloggi del post-terremoto, a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli. Un'organizzazione criminale finita sotto i riflettori della Procura di Nola. Dall’alba di questa mattina nel Comune di Castello di Cisterna è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di numerosi soggetti indagati, a vario titolo, per il reato di concorso in spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante di aver agito in prossimità di istituti scolastici.

In campo anche elicotteri e unità cinofile

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Nola e hanno rivelato l’esistenza di una fiorente attività di spaccio consumata nei caseggiati popolari del comune cisternese, le cosiddette “Case della 219”, appunto. Nell'operazione sono tuttora impiegati numerosi reparti della Polizia di Stato, tra cui il Reparto Volo e Unità Cinofile antidroga.

Contemporaneamente, in Campania, sempre questa mattina, è scattata un'altra grande operazione anti-droga, questa volta condotta dai carabinieri nella provincia di Avellino, con centinaia di militari impegnati, unità cinofile ed elicotteri. In questo caso per l’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica, per “Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”. Sono in corso perquisizioni anche con l’ausilio di militari del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, di tre unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno nonché di un velivolo del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano.