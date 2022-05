Spaccia droga con un bimbo di 10 anni. Le dosi nascoste negli slip: arrestato nel Napoletano Il bimbo terrorizzato ha consegnato 4 dosi di cocaina ai carabinieri. Arrestato il pusher 18enne.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Aveva affidato delle dosi di droga ad un bambino di 10 anni che portava in auto con lui nella zona di Grumo Nevano, in provincia di Napoli. Ma è stato beccato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Nei guai un 18enne di Sant'Arpino, in provincia di Caserta. Quando lo hanno perquisito, i militari dell'Arma gli hanno trovato nascoste negli slip alcune dosi di marijuana. Ed aveva con sé anche un foglio sul quale erano riportate le operazioni di acquisto e vendita di droga, oltre a dei contanti. Il 18enne era alla guida di una Fiat Panda in giro per le strade di Grumo Nevano, ma non era solo. Nell'auto con lui c'era anche un bambino di 10 anni, lontano dall’età che lo vedrebbe imputabile in un processo giudiziario.

Il bimbo aveva delle dosi di cocaina

I carabinieri sono rimasti ancor più sorpresi quando il piccolo, terrorizzato, ha consegnato le 4 dosi di cocaina che custodiva. Per il 18 enne a quel punto sono scattate le manette. Il giovane è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Grumo Nevano per detenzione di droga a fini di spaccio. Trasferito in carcere, è ora in attesa di giudizio. Intanto, sono in corso approfondimenti sulla famiglia del minore.

C'è sempre una maggiore attenzione delle forze dell'ordine per tutelare i bambini da problemi come lo spaccio di stupefacenti. Bisogna scongiurare il rischio che possano avvicinarsi al mondo della droga. La funzione educativa della famiglia e della scuola è fondamentale per questo. Negli scorsi mesi, una vasta operazione dei carabinieri di Napoli e Caserta aveva portato alla luce una rete di spaccio di droga proprio all'esterno delle scuole. I militari dell'Arma a febbraio avevano eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 48 indagati: 26 in carcere, 10 ai domiciliari, 3 destinatari di divieto di dimora, 6 di presentazione alla polizia giudiziaria e 3 denunciati in stato di libertà, ritenuti responsabili a vario titolo, e in alcune circostanze anche in concorso tra loro, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.