Sorrentino porta Napoli agli Oscar con “È stata la mano di Dio”, il sindaco: “Talento assoluto” Paolo Sorrentino porta Napoli agli Oscar 2022 con il suo film “È stata la mano di Dio”, un’autobiografia che ripercorre l’adolescenza del regista negli anni ’80 e ’90. La città del Vesuvio torna da protagonista ad Hollywood con un film che immortala luoghi iconici della città: il Lungomare, piazza del Plebiscito, l’ex Stadio San Paolo. Il sindaco Manfredi: “Talento assoluto, congratulazioni”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Paolo Sorrentino porta Napoli agli Oscar di Los Angeles 2022 con il suo film “È stata la mano di Dio”, un'autobiografia che ripercorre l'adolescenza del regista negli anni '80 e '90. La città del Vesuvio torna da protagonista ad Hollywood con questa pellicola, dove hanno trovato spazio tanti luoghi iconici, dal Lungomare, con lo sfondo del Golfo, a piazza del Plebiscito, trasformata in set cinematografico, dove per l'occasione sono tornate anche le auto, rimosse poi dal sindaco del Rinascimento napoletano Antonio Bassolino nei primi anni '90. E, ancora, l'ex Stadio San Paolo, e i quartieri di Posillipo, Chiaia e del Vomero, il salotto buono della città, dove Sorrentino ha trascorso parte della sua adolescenza.

Gli auguri del sindaco: "Riempie di orgoglio Napoli"

“È stata la mano di Dio” è il film candidato dall'Italia per gli Oscar 2022. Tra i primi a farli un in bocca al lupo al regista c'è il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: "Congratulazioni a nome di tutta la città a Paolo Sorrentino! – scrive il Prof sul suo profilo social – Il suo film “È stata la mano di Dio” rappresenterà l’Italia nella corsa agli Oscar 2022 per la categoria miglior film non in lingua inglese. Talento assoluto che ci inorgoglisce. Napoli è con te!". Il regista napoletano 51enne ha già vinto l'Oscar nel 2014 con "La grande bellezza", che si è aggiudicata la statuina per il miglior film straniero. Mentre la sua ultima fatica "È stata la mano di Dio", acclamata dalla critica, ha vinto già il Leone d'Argento – Gran Premio della Giuria alla 78esima edizione della Mostra del cinema di Venezia.

“È stata la mano di Dio”, film Netflix prodotto da Freemantle Media Italia, è stato girato a Napoli tra l'estate e l'autunno 2020. Il regista Paolo Sorrentino ha effettuato diversi sopralluoghi in città per scegliere le location per le riprese cinematografiche. Per l'occasione, piazza del Plebiscito è stata riportata indietro nel tempo agli anni '80, quando era in gran parte occupata dalle automobili parcheggiate, ed è stata anche riposizionata la pensilina del bus che c'era davanti al Palazzo Reale. Tra gli altri luoghi individuati per girare, anche la Galleria Umberto I. Quindi, via Stazio a Posillipo, una delle strade più panoramiche della città, e via Crispi, via Schipa, via Luca De Penne a Chiaia. In estate si è girato anche a via Caracciolo, sul Lungomare. Mentre al Vomero la troupe si è vista in via Palizzi,