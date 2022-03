“Sono tuo nipote, servono soldi per aiutare mamma e papà” truffatore si fa dare 34mila euro da 83enne Si finge il nipote e si fa dare 34mila euro in contanti da 83enne, preso truffatore nel Napoletano. A Pozzuoli arrestato altro truffatore seriale di vecchietti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Truffava le persone anziane in Penisola Sorrentina approfittando della loro buona fede, fingendosi il nipote e facendosi consegnare grosse somme di denaro e oggetti preziosi. Addirittura in un caso, il truffatore è riuscito a farsi dare 34.500 euro in contanti da un 83enne, oltre ad orologi e oggetti d’oro, fingendo che alcuni parenti fossero stati trattenuti in un ufficio di Polizia e avessero bisogno di soldi per essere rilasciati. Raggiri e truffe messi in atto da gennaio di quest’anno che sono stati però scoperti e fermati, però, dai carabinieri della Compagnia di Sorrento, che hanno arrestato F.C., un 53enne napoletano. L’uomo è gravemente indiziato di aver commesso 3 truffe aggravate, due consumate e una tentata, ai danni di persone anziane.

Arrestato truffatore 53enne napoletano

I militari dell’Arma hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. Le truffe sono partite da gennaio, messe a segno o tentate in diversi comuni: Massa Lubrense, Torre del Greco e Vico Equense. Il truffatore, con raggiri e artifici, induceva le vittime a consegnare cospicue somme di denaro, orologi e monili in oro.

Si fingeva il nipote delle vittime anziane

Il primo episodio contestato risale a gennaio 2022, quando l'autore della truffa dopo aver contattato telefonicamente la vittima 83enne ed essersi finto il nipote, la raggirava riferendole che i genitori e lo zio erano stati trattenuti presso un ufficio di polizia e di aver bisogno di denaro per il loro rilascio. In quella circostanza la vittima, indotta in errore, aveva consegnato al truffatore la somma in contanti di 34.500 euro, 6 orologi e una catenina d'oro.

Leggi anche Uccise la badante della sorella a Torre Annunziata, 81enne scarcerato dopo due mesi

Sempre a gennaio, un’altra truffa condotta con le stesse modalità: il truffatore dopo aver contattato la vittima 87enne, fingendo di essere il nipote, la induceva in errore facendole credere di trovarsi bloccato presso l'ufficio postale con il rischio di essere arrestato. In quella circostanza la vittima consegnava al truffatore 500 euro in contanti, un monile in oro, un orologio di valore e una carta di credito.

Nel terzo caso la truffa non è andata a buon fine. Vittima un 76enne, al quale il truffatore fingendo di essere il nipote della vittima aveva chiesto di consegnare 4-5mila euro ad un corriere, che di lì a poco si sarebbe presentato, come corrispettivo per il recapito di un pacco. In questo caso, però, la truffa non veniva consumata per il tempestivo intervento del coniuge della vittima.

Le indagini

Attraverso le indagini dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sorrento, consistite nella raccolta di testimonianze e nell'acquisizione e nell'analisi di filmati dei sistemi di video-sorveglianza pubblici e privati e nell'analisi dei tabulati telefonici, si riusciva a raccogliere un grave quadro indiziario a carico dell'arrestato in relazione alle condotte truffaldine. L’uomo è stato condotto al carcere di Poggioreale.

A Pozzuoli preso altro truffatore di vecchietti

Un caso simile è accaduto a Pozzuoli, sempre in provincia di Napoli. Qui i carabinieri della locale compagnia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura di custodia cautelare degli arresti domiciliari – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica – VII Sezione – nei confronti di G.P., 34enne gravemente indiziato di aver commesso cinque distinte truffe ai danni di anziani.

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Pozzuoli, diretti dalla Procura della Repubblica di Napoli, sono state avviate nel settembre del 2021 in seguito alla presentazione di una querela per truffa sporta da una donna di 82 anni.

Cinque gli episodi per i quali sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato, il quale, mediante artifici e raggiri consistiti nel contattare telefonicamente le anziane vittime fingendosi il nipote, paventando situazioni di difficoltà in cui versavano parenti o conoscenti, si sarebbe presentato successivamente presso le abitazioni delle malcapitate per farsi consegnare denaro e monili in oro: in totale circa 20.000 euro in contanti e gioielli per un valore complessivo di qualche decina di migliaia di euro.