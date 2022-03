Soleil Sorge a Napoli incanta i fan con una passeggiata a Castel dell’Ovo Visita a Napoli per Soleil Sorge. La modella 27enne ha mandato i suoi fan in estasi con una passeggiata a Castel dell’Ovo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto dal profilo Facebook Soleil Anastasia Sorgè

Visita a Napoli per Soleil Sorge. La modella e influencer 27enne ha mandato i suoi fan in estasi con una passeggiata a Castel dell'Ovo, sul Lungomare di via Partenope, pubblicando poi le foto sul suo profilo Facebook ufficiale. A corredo delle immagini anche il commento con la parola Napoli, racchiusa tra due cuoricini trafitti da una freccia. Una chiara dichiarazione d'amore per il capoluogo partenopeo, patria della pizza e della musica. Il post ha subito raccolto tantissimi commenti degli ammiratori della showgirl, tra i quali tantissimi napoletani, che hanno accolto con entusiasmo il suo apprezzamento per la città del Vesuvio.

La passeggiata al Borgo Marinari di Santa Lucia

Nelle foto, la modella viene immortalata mentre passeggia sulla scalinata dell'antico castello sul mare, nel Borgo Marina a Santa Lucia. Mentre una delle immagini ritrae anche il panorama di Posillipo e del Golfo di Napoli, incorniciato in una delle finestre del castello. Soleil, nata a Los Angeles da padre italiano e madre americana, durante l'infanzia si è trasferita poi in Abruzzo. Ha debuttato da giovanissima nel mondo dello spettacolo, partecipando a Miss Italia, ed è stata una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip, per oltre 6 mesi è rimasta all'interno della casa di Cinecittà, tenendo banco con il suo rapporto ambiguo con Alex Belli. Ora che il reality è terminato è già tornata a lavorare a pieno ritmo e, oltre a essere tra gli opinionisti de La Pupa e il Secchione, viene spesso ospitata in molti programmi tv.