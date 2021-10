Napoli, Manfredi e gli assessori si assicurano per i danni al Comune: dall’ambiente alle assunzioni Il sindaco Gaetano Manfredi, gli assessori e i dirigenti di vertice si assicurano contro gli eventuali danni al Comune di Napoli collegati alla loro attività amministrativa: danni erariali accertati dalla Corte dei Conti, controlli sull’ambiente, assunzioni, ma anche i danni a cose e persone per la caduta di un albero, ad esempio, o di un cornicione.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il sindaco Gaetano Manfredi, gli assessori e i dirigenti di vertice si assicurano contro gli eventuali danni al Comune di Napoli collegati alla loro attività amministrativa. Danni erariali accertati dalla Corte dei Conti, controlli sull'ambiente, assunzioni, ma anche i danni a cose e persone per la caduta di un albero, ad esempio, o di un cornicione.

La nuova polizza costerà circa 27mila euro, coprirà i sinistri fino a un massimale di 5 milioni per sinistro e di 7,5 milioni per anno e sarà in vigore a partire dal 1 gennaio fino al 31 dicembre 2022. La franchigia scatterà a partire da 10mila euro per sinistro. Si tratta di una procedura di routine che fanno tutti gli amministratori per mettersi al riparo da errori involontari o omissioni, nessuno scandalo insomma. Anche l'amministrazione De Magistris era assicurata. Sono esclusi dalla copertura, peraltro, i danni a titolo di dolo o colpa grave accertati dall'autorità, ma anche quelli derivanti dall'inquinamento e i danni ambientali. Il Municipio ha lanciato l'avviso per individuare la compagnia assicurativa con un prezzo di base di 27.500 euro e adesso si attendono le offerte.

Quali danni copre l'assicurazione al Comune

L'assicurazione, nel complesso, andrà a tutelare 58 figure dell'amministrazione, a partire dal sindaco e dagli 11 assessori, per passare al direttore generale, al capo di gabinetto, e agli altri dirigenti apicali del Comune. Tra i danni coperti dall'assicurazione, per esempio, ci sono le interruzioni o sospensioni delle attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o dei servizi, l'assunzione e gestione del personale, l’errato trattamento involontario dei dati personali dei terzi, i protesti. Ma anche consulenze e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), con esclusione dei danni materiali.

Il Comune dal 2003 prevede una specifica copertura assicurativa a garanzia dei rischi derivanti da responsabilità civile di amministratori e dirigenti apicali del Comune di Napoli nell’esercizio dei compiti istituzionali, al fine di tutelare l’Ente da azioni risarcitorie di terzi derivanti dalla sua attività istituzionale, esercitata attraverso le figure professionali e amministratori. Polizza che viene rinnovata poi annualmente.