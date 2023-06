Sgomberato l’ex deposito dei bus “Stella Polare” in via Marina, era occupato abusivamente Blitz della Polizia di Stato. Il ministro Piantedosi: “Rimuoviamo degrado e illegalità”

A cura di Pierluigi Frattasi

Sgomberato dagli occupanti abusivi l'ex deposito dei bus Anm "Stella Polare" di via Marina. Era caduto in abbandono da 5 anni e quindi occupato da alcune famiglie rom. Oggi sul posto c'è stato il blitz delle forze dell'ordine che hanno sgomberato tutti gli occupanti. Il deposito si trova in Corso Arnaldo Lucci, in corrispondenza della rotonda tra via Vespucci e via Volta. Le operazioni di sgombero sono state condotte dalle forze di polizia senza alcun problema; hanno preso parte Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e 118.

L'ex deposito Stella Polare era stato riconsegnato al Comune di Napoli nel 2017. Gli impianti, ha spiegato l'ingegner Francesco Favo, direttore generale di Anm, non hanno subito danni e non ci sono stati furti di cavi o componenti elettrici che avrebbero comportato l'interruzione del servizio. Si legge nella nota diffusa da Anm, a firma di Pierpaolo Martino, dirigente dell'esercizio di superficie:

Stella Polare ospita 8 sottostazioni elettriche per l’alimentazione delle tratte filoviarie e tramviarie corrispondenti. Ci siamo accorti dell’occupazione durante l’attività di manutenzione ordinaria ed abbiamo prontamente denunciato la situazione al Comune di Napoli che, con l’ufficio Patrimonio, ha iniziato le procedure di sgombero

Piantedosi: "Rimuoviamo degrado e illegalità"

Sulla vicenda è intervenuto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi: "L'operazione di oggi testimonia come, pur a fronte di situazioni articolate e complesse, proseguano senza sosta su tutto il territorio nazionale gli interventi di contrasto del fenomeno delle occupazioni illegali e di restituzione dei beni ai legittimi proprietari. Sono azioni necessarie a garantire migliori condizioni di sicurezza alle comunità locali, rimuovendo quelle situazioni di degrado e illegalità che caratterizzano alcune aree urbane del Paese e che finiscono per alimentare fenomeni criminali, come il racket delle abitazioni. Continueremo lungo questa strada, in piena collaborazione con tutte le Istituzioni sul territorio".