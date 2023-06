Sfondano la vetrina della banca a Casoria, ma il colpo va male, i ladri scappano senza soldi Il colpo all’istituto di credito di Casoria va male: la banda non riesce a rubare nemmeno un euro.

A cura di Redazione Napoli

Casoria, popoloso centro dell'area Nord di Napoli: via Principe di Piemonte 62, arrivano i carabinieri per segnalazione di rapina in corso. Poco prima persone di cui non è stato ancora possibile definire l'identità avevano danneggiato la vetrina esterna di una banca per poi entrare in un istituto di credito. Pochi minuti e i malviventi sono usciti dalla banca senza prendere nulla per poi fuggire. Indagini in corso