Sfondano la saracinesca della gioielleria e rubano collane e pietre preziose per 150mila euro Furto nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Nel mirino, la gioielleria Altieri di via Roma. Indaga la Polizia di Stato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sfondano la saracinesca della gioielleria e rubano collane, bracciali, anelli e pietre preziose per 150mila euro. Il furto nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Nel mirino, la gioielleria Altieri di via Roma. I ladri, secondo le prime ricostruzioni, sono entrati in azione nel cuore della notte, riuscendo a penetrare nel locale. I malviventi sono riusciti a rimuovere una parte della saracinesca e a distruggere le vetrine di esposizione della mercanzia.

Bottino da 150mila euro

I ladri sono riusciti a portare a termine il colpo, nonostante la gioielleria si trovi in una delle strade centrali della città corallina. Nessuno è riuscito a dare l'allarme prima che la banda potesse dileguarsi con il bottino. Secondo le prime stime, sarebbero stati rubati valori e preziosi per circa 150mila euro. Sul posto sono immediatamente arrivati gli Agenti della Polizia di Stato del commissariato locale che hanno avviato subito rilievi e accertamenti.

Allo studio le immagini delle telecamere

Al vaglio degli investigatori anche i sistemi delle telecamere di videosorveglianza che sono presenti sia all'interno della gioielleria che sulla pubblica strada. Eventuali immagini potrebbero essere utilizzate per individuare e identificare i responsabili del furto o per ricostruire il tragitto che hanno seguito per arrivare alla gioielleria e poi fuggire. Solo nelle prossime ore si potranno avere più informazioni su quanto accaduto. Purtroppo non è la prima volta che i negozi di Torre del Greco sono presi di mira da malviventi per furti e rapine. L'attenzione delle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno resta sempre altissima.