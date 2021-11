Sette ultras fermati per gli incidenti durante Napoli-Lazio. Feriti 6 poliziotti Mazze chiodate, cinghie, caschi: un gruppo di ultras del Napoli ha tentato l’assalto ai tifosi della Lazio. Feriti 6 agenti di Polizia.

A cura di Redazione Napoli

Un attacco con bottiglie, fumogeni e petardi da un gruppo di tifosi napoletani che indossavano caschi e passamontagna, armati di bastoni chiodati e intenzionati a saltare il cordone di polizia e assaltare i tifosi della Lazio: è quanto accaduto ieri sera a Fuorigrotta. Come raccontato da Fanpage.it si è trattato di una azione studiata per evitare la quale la polizia ha dovuto effettuare cariche e si è vista aggredire con ferocia. Sette persone bloccate, sei poliziotti feriti, il bilancio.

Rosario Lo Monaco, Davide Romano, Alessandro Borrelli, Pasquale Forte e Giuseppe Mazzocchi, napoletani tra i 30 e i 39 anni, alcuni dei quali con precedenti di polizia e già sottoposti a Daspo, sono stati arrestati per resistenza a Pubblico Ufficiale nonché a vario titolo anche per possesso o utilizzo di strumenti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive; Borrelli e Mazzocchi sono stati anche denunciati per lesioni aggravate e Mazzocchi anche per aver violato la misura del "Divieto di accedere a manifestazioni sportive" cui è attualmente sottoposto.

Gli altri due, di 36 e 25 anni, quest’ultimo con precedenti di polizia, sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale e possesso di strumenti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive. Per tutti e sette, appartenenti ai gruppi ultras napoletani, è stata avviata la procedura per l’emissione del Daspo.

Precedentemente, durante il cosiddetto pre-filtraggio per l’accesso allo stadio, i poliziotti hanno sanzionato 6 persone per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo, tre poiché in possesso di biglietto non corrispondente al titolare e le altre per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Infine, in via Giambattista Marino, nel quadro dei servizi di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi disposti dalla Questura, militari della Guardia di Finanza hanno denunciato un 40enne napoletano poiché sorpreso nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo.