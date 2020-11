Senza mascherina, inveisce e sputa sui passanti che fanno shopping. È accaduto nella serata di oggi, in via Scarlatti, al Vomero, quartiere di Napoli. La donna, una 32enne napoletana ha cominciato ad aggredire alcuni passanti che stavano facendo compere in negozio, approfittando dell'ultima serata prima della zona rossa, che in Campania scatterà domani. La donna è stata fermata e poi denunciata a piede libero anche per resistenza dagli agenti della Polizia Municipale dell'Unità Operativa Vomero, guidata dal comandante Gaetano Frattini, che è subito intervenuta sul posto per cercare di riportare la calma.

La donna, secondo le prime ricostruzioni, ce l'avrebbe avuta con i passanti, perché sarebbe stata licenziata e non avrebbe avuto i soldi per mangiare, mentre le persone erano in giro a spendere e a comprare profumi. La donna, quindi, si sarebbe scagliata contro le persone, tenendo la mascherina abbassata sul mento e sputando anche sui passanti, e avrebbe fatto resistenza al momento dell'arrivo dei vigili urbani. Nella stazione della Polizia Locale, poi, sarebbe arrivato anche il padre, che avrebbe spiegato come la ragazza stia vivendo un momento difficile e sia psicologicamente provata. Tra i passanti non è mancato anche chi ha cercato di difenderla comprendendone la situazione. La Polizia Locale ha contattato il magistrato di turno. La donna è stata denunciata a piede libero. Nel pomeriggio di oggi, il Vomero è stato letteralmente preso d'assalto dai migliaia di persone a passeggio. Tantissimi anche i giovani. Molti hanno approfittato dell'ultima serata libera, prima del blocco degli spostamenti per la zona rossa, che in Campania scatterà domani.