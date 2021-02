Ieri l'Unità di Crisi Covid della Regione Campania ha invitato prefetti e sindaci a valutare la didattica a distanza nelle scuole di ogni ordine e grado fino a marzo, non si fa attendere la reazione dei movimenti di famiglie che invece chiedono di non chiudere le scuole con provvedimenti locali e attenersi al protocollo nazionale e all'ultimo dpcm di governo.

A scrivere sono i Coordinamento Scuole aperte della Campania di tutte le province, e le associazioni ‘Usciamo dagli sche®mi' e ‘Scalzabanda':

Il comunicato stampa diramato dall’Unità di Crisi della Regione Campania in data 9 febbraio 2021 non ha in alcun modo modificato le disposizioni normative vigenti in Italia e in Campania in tema di contrasto alla diffusione del Covid 19, né tantomeno ha conferito poteri ulteriori o speciali ai sindaci.

Questi ultimi sono quindi tenuti ad operare nei limiti delle loro competenze, indicate dal TUEL (Testo Unico Enti Locali), e nel rispetto di quanto ultimamente stabilito dal Tar Campania (sezione quinta) nei decreti 142 e 153 del 2021.