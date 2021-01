Scuole aperte senza riscaldamenti il sabato a Napoli, il Comune ora corre ai ripari: i termosifoni accesi anche in queste giornate. La decisione è stata comunicata ieri nel corso delle riunione tecnica della commissione Scuola, presieduta da Chiara Guida, che ha fatto il punto sulla situazione anche alla luce della riapertura delle scuole medie avvenuta ieri e delle ripresa delle scuole superiori a partire da lunedì 1 febbraio.

"L'amministrazione – spiega la presidente Chiara Guida – ha assicurato che i termosifoni saranno accesi anche di sabato nelle scuole che fanno lezione in presenza, in modo da assicurare i riscaldamenti agli studenti e al personale scolastico". Molti genitori, infatti, negli scorsi giorni avevano segnalato questo problema.

Tra le altre decisioni assunte dal Comune c’è quella di impiegare i volontari della Protezione Civile contro il rischio di assembramenti di studenti per il Coronavirus. Dal primo febbraio prossimo i volontari saranno in campo in dieci punti della città individuati come luoghi di ritrovo per utilizzare i mezzi di trasporto pubblico.

Saranno dislocati agli stazionamenti dei mezzi pubblici negli orari di afflusso degli studenti per le entrate e le uscite da scuola, per coordinare la salita e la discesa sui mezzi pubblici, ma non nei pressi delle scuole, che sarebbero più difficile da coprire dal punto di vista logistico. In campo anche gli agenti della Polizia Municipale. Il comandante Ciro Esposito ha inviato una nota a tutti i reparti di comunicare in tempo reale se ci sono problemi di assembramenti e di adottare i provvedimenti previsti dal Dpcm.