“Abbiamo fatto un mese fa la richiesta per la fibra ottica ad alta velocità nella nostra scuola. Dopo aver firmato il contratto, però, non è mai stato allacciato. Ad oggi i nostri 1.200 studenti non hanno una connessione internet veloce. E questo ci crea enormi difficoltà per fare anche la Didattica a Distanza. La cosa che fa più rabbia è che nonostante le nostre ripetute segnalazioni, la società ci assicura che manderà i tecnici per l’allacciamento, ma poi non viene mai nessuno. Noi abbiamo bisogno della fibra non riusciamo ad andare avanti con gli strumenti che abbiamo che sono troppo obsoleti”. È un fiume in piena Gabriella Talamo, dirigente scolastica della scuola De Vito Piscicelli, della V Municipalità Arenella-Vomero di Napoli.

"Ai ragazzi serve la connessione veloce per studiare"

“Da un mese la sensazione che abbiamo – spiega la preside Talamo – è quella di una presa in giro. La scuola Piscicelli è una struttura molto grande, di oltre 2.700 metri quadrati. Abbiamo deciso di lasciare la vecchia compagnia, che non è mai riuscita a fornirci un supporto per il collegamento ad alta velocità, per passare alla fibra ottica ed avere una connessione più rapida, in modo da agevolare sia i nostri studenti che i docenti. Ci siamo rivolti a dei tecnici che ci hanno consigliato la Vodafone, che è una grande società. Abbiamo stipulato il contratto e i loro operatori hanno fatto diversi sopralluoghi. Ma il problema, sembra, non sia loro, ma della società esterna Open Fiber che deve fare l’allaccio".

“Il Vomero – prosegue Talamo – dovrebbe essere un quartiere già raggiunto dalla fibra ottica. Tuttavia, da un mese non riusciamo ad avere questo servizio. È un problema che non riguarda solo una persona, ma 1.200 studenti, oltre ai docenti. Non è possibile che un dirigente scolastico, in un momento di così grande esigenza di fibra ottica possa ritrovarsi in queste condizioni. Abbiamo mille difficoltà di connessione”. Questo vi crea difficoltà per la didattica a distanza? “Molte difficoltà. Se avessimo la fibra ottica avremmo risolto metà dei nostri problemi. Purtroppo, dopo un mese siamo ancora fermi. A questo punto abbiamo deciso di disdire di nuovo e passerà altro tempo ancora”.