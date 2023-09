Scippa coppia di turisti a Porta Nolana, il marito cade e si ferisce: ladro in fuga arrestato dai vigili Arrestato un 26enne del Napoletano per uno scippo a Porta Nolana. Il turista derubato è caduto e si è ferito. I vigili hanno poi accompagnato le vittime in Aeroporto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Scippa il cellulare ad una coppia di turisti indiani, ma residenti in Belgio, a Porta Nolana, a Napoli. Il marito cade e si taglia un braccio. Ma il ladro non si accorge che poco distanti ci sono due agenti della Polizia Locale che assistono al furto in diretta. Dopo un breve inseguimento, il malvivente viene bloccato, nonostante cerchi di fuggire e di divincolarsi. Nei guai un 26enne di San Giuseppe Vesuviano, fermato per il furto con strappo commesso davanti agli occhi dei vigili urbani e arrestato per resistenza passiva. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio, attorno alle 16, nei pressi di piazza Garibaldi.

Gli agenti hanno anche accompagnato i turisti all'Aeroporto

Gli agenti della Polizia Locale dell'Unità Operativa Avvocata stavano percorrendo a piedi la strada adiacente a Porta Nolana all' altezza dell'incrocio tra piazza Garibaldi e via Diomede Marvasi , quando hanno visto un uomo che scippava il telefonino ad una coppia di turisti, marito e moglie indiani, ma residenti in Belgio. Il marito derubato era caduto a terra, ferendosi al braccio con una escoriazione sanguinante.

A quel punto i vigili urbani sono intervenuti. Sono riusciti a bloccare lo scippatore con non poca fatica e a recuperare il telefonino rubato, che è stato restituito al legittimo proprietario. Successivamente, dopo aver prestato soccorso ai malcapitati turisti, questi ultimi sono stati accompagnati in ufficio per esporre regolare denuncia. Il turista ferito ha poi rifiutato il ricovero in ospedale, visto che aveva l'aereo in partenza. Gli agenti della Polizia Locale si sono offerti a quel punto di accompagnare la coppia in aeroporto, in modo da poter prendere il volo. Il 26enne del Napoletano, con diversi precedenti penali specifici, è stato posto in arresto ed in serata su disposizione del magistrato di turno trasferito nel carcere di Poggioreale, mentre i turisti sono stati accompagnati all'Aeroporto di Capodichino, perché in partenza per il Belgio.