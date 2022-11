Sandro Ruotolo è a casa: il giornalista dimesso dopo oltre 20 giorni di ospedale: “Il vostro affetto mi ha riempito il cuore” Il giornalista napoletano, ex senatore, è tornato nella sua abitazione dopo il grave deficit respiratorio che lo aveva portato a finire in rianimazione per lunghi giorni.

A cura di Redazione Napoli

Sandro Ruotolo tornato a casa dopo il periodo in ospedale

Buone notizie per Sandro Ruotolo: il giornalista ed ex senatore di centrosinistra è stato dimesso dall'ospedale Sant'Andrea di Roma in cui si trovava da metà ottobre dopo un violento broncospasmo che lo aveva portato a finire in terapia intensiva, sedato e intubato per due giorni:

Casa, dolce casa. Vi ringrazio per come mi avete sostenuto in questi lunghi giorni di ospedale.

Vi devo tanto perché leggervi mi ha dato forza. La marea d’affetto mi ha riempito il cuore.

Viva il sistema sanitario nazionale.

Era stato lo stesso giornalista televisivo, una lunga carriera in Rai e anche collaboratore di Fanpage.it, a raccontare qualche giorno fa pubblicamente la propria disavventura e il salvataggio dei medici che lo hanno strappato ad una brutta situazione respiratoria. Ruotolo in quell'occasione aveva pubblicato la cruda foto in ospedale, reparto di terapia intensiva, accompagnando questa immagine choc al messaggio di profondo ringraziamento ai medici del servizio sanitario nazionale.

L’immagine di Ruotolo in ospedale, pubblicata dallo stesso giornalista su Fb

Il cronista, 67 anni, accanito fumatore di sigarette ha spiegato di essere da anni sofferente di asma bronchiale. Nei giorni scorsi aveva avvertito affanno e difficoltà di respirazione perdendo poco dopo conoscenza. Ricoverato tempestivamente, è stato sedato e intubato per aiutare i polmoni a ritornare a lavorare. Ora lo attende un lungo periodo di riabilitazione.

Tantissimi i messaggi di affetto per la notizia del ritorno a casa del noto cronista, che è stato accolto nel ritorno a casa dalla sua ‘famiglia allargata', ovvero i suoi adorati cagnolini.