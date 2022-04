Sabato 23 aprile a Napoli screening medici gratuiti in piazza Plebiscio Visite cardiologiche, nutrizionistiche e per il controllo dell’udito, della vista e del diabete organizzate dai Lions di Napoli.

A cura di Redazione Napoli

Domani, in occasione della giornata mondiale dei Lions, in Piazza Plebiscito a Napoli, si terrà l'evento "Lions Day" patrocinato dal Comune di Napoli. All'interno dei gazebo saranno effettuati screening medici gratuiti con visite cardiologiche, nutrizionistiche e per il controllo dell'udito, della vista e del diabete, mentre i più piccoli saranno impegnati nei giochi predisposti in piazza.

A chi si sottoporrà agli screening verrà donata una matita che, dopo aver esaurito la sua funzione, potrà essere piantata e dar vita a una pianta. L'assessore alla Salute Vincenzo Santagada sarà presente in Piazza del Plebiscito alle ore 11-30 alla presenza dei soci Lions e del governatore del Distretto 108 Ya, Francesco Accarino.