Rivolta al Rione Vasto contro i mercatini abusivi, barricate in strada. La Municipalità: “Il Prefetto ci aiuti” Protesta in strada dei cittadini contro i mercati abusivi a piazza Garibaldi. La IV Municipalità: “Il Prefetto e la Questura ci aiutino, da soli non ce la facciamo”

A cura di Pierluigi Frattasi

Rivolta al Rione Vasto di Napoli contro i mercatini abusivi ieri mattina, domenica 25 giugno 2023. I cittadini del quartiere che si trova a ridosso di piazza Garibaldi, a forte tasso di immigrazione di origine africana, sono scesi in strada e hanno organizzato anche delle barricate con dei cassonetti posizionati al centro della carreggiata. La protesta, che però è stata pacifica, è andata avanti per diverse ore. Sul posto sono arrivati anche i militari dell'Esercito Italiano, impegnati nel presidio di Strade Sicure in piazza Garibaldi, per sorvegliare la situazione, e anche le altre forze dell'ordine.

La Municipalità: "Il prefetto ci aiuti"

Sulla vicenda interviene la presidente della IV Municipalità, Maria Caniglia:

La situazione dei mercatini della monnezza nelle zone adiacenti piazza Garibaldi sta degenerando. Noi della IV Municipalità non ci siamo mai girati dall'altra parte, liberare la stazione centrale è stata una delle prime azioni perseguite dalla mia Presidenza. Siamo andati oltre la piazza, ad oggi interveniamo in modo strutturale e puntuale 2/3 giorni a settimana nelle strade limitrofe ad alta criticità con Polizia Municipale ed Asìa. Ma è evidente che da soli non ce la facciamo, è evidente che se i residenti scendono in strada c'è una insofferenza che va gestita immediatamente a tutti i livelli. Nel weekend la condizione delle nostre strade diventa inaccettabile e la gente sta reagendo. Il mio timore è che possa accadere qualcosa di irreparabile, le avvisaglie ci sono tutte, ma andare avanti così non è più accettabile.

E conclude: