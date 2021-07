Ritrovata a Napoli Federica Nigro, la 14enne scomparsa ieri ad Agropoli Lieto fine per la vicenda di Federica Nigri, la 14enne scomparsa alle 20 di ieri da Agropoli, in provincia di Salerno: la ragazza è stata ritrovata a Napoli, sta bene, è stata presa in custodia dalla Polfer in attesa dell’arrivo dei genitori. L’annuncio su Facebook del sindaco Adamo Coppola, che con un precedente messaggio aveva chiesto aiuto ai cittadini per le ricerche.

A cura di Nico Falco

È stata ritrovata a Napoli Federica Nigro, la 14enne di Agropoli, in provincia di Salerno, di cui si erano perse le tracce ieri sera. La famiglia, allarmata, si era rivolta alle forze dell'ordine. L'annuncio del ritrovamento è stato diffuso dal sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, che tramite Facebook ha comunicato che la ragazza sta bene ed è stata presa in custodia dalla Polfer di Napoli in attesa dell'arrivo dei genitori.

Ieri la 14enne aveva lasciato il negozio di famiglia per andare dalla nonna. Il sistema di videosorveglianza di un distributore l'aveva ripresa l'ultima volta nei pressi dell'impianto, ma da quel momento era sparita. Inutili i tentativi di contattarla, fino a notte fonda, quando era stata lei a telefonare ai genitori, circostanza che aveva fatto pensare anche all'ipotesi di un rapimento. Il suo telefono, per quell'ultima chiamata, si sarebbe agganciato a una cella di Secondigliano, nella periferia nord di Napoli.

Qualche ora fa, a mezzogiorno, l'annuncio del sindaco Coppola su Facebook, che in mattinata con un precedente messaggio aveva diffuso la fotografia della 14enne, si era rivolto ai cittadini chiedendo un aiuto per ritrovare la ragazza e invitando chiunque avesse elementi a rivolgersi alle forze dell'ordine.