Rissa nel condominio, tre famiglie si affrontano con insulti e colpi di forbici Quarto (Napoli): rissa tra condomini, 9 persone denunciate. Una delle partecipanti ferita da un colpo di forbice.

A cura di Redazione Napoli

Dalla tensione alle minacce, fino agli insulti, sempre più pesanti e via via, il contatto fisico e la rissa, finita a forbiciate. Sono 9 le persone denunciate dai carabinieri di Quarto, comune dell'area flegrea in provincia di Napoli, dopo una rissa che si è verificata in un condominio di via Puoti.

La scintilla sarebbe scattata tra due donne che avrebbero iniziato insultandosi. Da qui poi si sarebbe generato un tutti contro tutti in cui sarebbero stati coinvolti anche uomini e ragazzini. Nel corso della lite un 56enne è rimasta ferita da un colpo di forbice. La donna è stata trasferita all'ospedale di Pozzuoli per cure specifiche. Il frastuono generato dalla rissa ha svegliato molte persone nel vicinato che hanno chiamato il 112. I carabinieri della tenenza di Quarto sono arrivati a lite ancora in corso. Le nove le persone coinvolte, bloccate e denunciate.