Rissa al Quisisana di Capri, coinvolti anche due farmacisti e un dirigente

A cura di Pierluigi Frattasi

Anche due farmacisti e un dirigente d'azienda coinvolti nella maxi-rissa all'esterno del Grand Hotel Quisisana di Capri, la notte tra venerdì 27 e sabato 28 agosto scorso. I professionisti sono tra i 6 identificati e denunciati dai carabinieri della Compagnia di Sorrento che stanno indagando sulla vicenda. Tra gli altri un commerciante e alcuni studenti. A scatenare la violenta zuffa, con insulti e lanci di sedie, sarebbero state delle avances non gradite ad una turista che era accompagnata dal fidanzato.

Daspo Urbano per i 6 coinvolti

La rissa andata in scena davanti all'ingresso dell'albergo di lusso 5 stelle è stata ripresa anche dai cellulari dei presenti. Il video è finito sul web, dove in pochi minuti è diventato virale. I 6 protagonisti sarebbero tutti campani, secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, professionisti e studenti, tra i 26 e i 40 anni. Per loro sarà proposto anche il Daspo urbano. Il diverbio, secondo quanto ricostruito, era iniziato all'interno di un locale, dal quale gli ospiti erano stati poi invitati ad uscire, ed era proseguito nello spiazzo antistante l'ingresso del Quisisana, dove, poi, attorno alle 4 di notte, è degenerato in rissa. Per fortuna, il provvidenziale intervento della security dell'hotel, che ha subito chiamato i carabinieri, ha scongiurato che ci fossero feriti.

Il sindaco Lembo: "Sono incivili"

Per il sindaco di Capri, Marino Lembo, si è trattato di “un brutto momento, di inciviltà e di maleducazione, ma da non generalizzare. Abbiamo avuto una bellissima estate, e la nostra vita notturna è ben altra cosa rispetto a qualche minuto di follia da parte di un piccolo gruppo di persone”. Solo il 6 agosto scorso, un'altra rissa sull'Isola Azzurra, sulla spiaggia libera di Marina Grande. Un bagnante aveva subito il furto di un panino da un gabbiano e aveva ucciso l'animale con un sasso. Un gesto che aveva scatenato l'indignazione di tre turisti spagnoli. A farne le spese, però, un terzo uomo che stava cercando di riportare la calma, colpito con il manico di un ombrellone. Nel 2010, un'altra rissa tra due gruppi di vacanzieri, sempre per complimenti non richiesti ad una signora.