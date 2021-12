Rione Vasto, mamma sola non può fare i regali di Natale ai 4 figli: i giocattoli donati dai vigili Gli agenti dell’Unità Operativa San Lorenzo hanno donato giochi e vestiti alla famiglia bisognosa che non poteva permetterseli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una mamma sola con 4 figli avuti da due diversi papà che li hanno abbandonati non può permettersi di comprare i regali e cibi di Natale per i suoi bambini, nonostante lavori fino alle due di notte tutti i giorni. Così, a fare da Babbo Natale ci pensano i vigili urbani di Napoli. A sorpresa una volante dei caschi bianchi questa mattina si è fermata al Rione Vasto, nei pressi di piazza Garibaldi. Quando si è aperto il portellone, però, sul volto dei bimbi è comparso un sorriso di meraviglia. L'auto era piena di doni e giocattoli. Una favola di Natale per la mamma e i suoi quattro bambini del Burkina Faso che vivono nel Rione Vasto.

Un quartiere dai tanti problemi quotidiani, con un alto tasso di immigrazione straniera, in particolare dai paesi africani. L'Unità Operativa San Lorenzo, comandata dal capitano Afredo Marraffino, sempre presente ad accogliere ed a alleviare i problemi che attanagliano il quartiere, quest'anno ha con generosità aiutato questa famiglia donando loro giocattoli, vestiti, e una somma di danaro, ottenendo in cambio un semplice sorriso dei quattro bambini e godendo della gioia letta negli occhi della mamma sola. La donna lavora nelle pulizie fino alle 2 di notte per racimolare i soldi per i suoi figli. Una famiglia affiatata, nonostante le grandi difficoltà, dove i fratelli più grandi accudiscono i piccolini.