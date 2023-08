Ricoverato all’Ospedale del Mare, gli incendiano la roulotte dove vive: “Aiutiamolo, è disperato” Il 53enne di Portici abitava da fulltimer in una roulotte a Ponticelli, che è stata bruciata da ignoti durante il suo ricovero. Interrogazione del consigliere Demetrio Paipais ai servizi sociali.

Viene ricoverato all'Ospedale del Mare, ma gli incendiano la roulotte dove vive. La vittima della disavventura è un 53enne porticese "fulltimer", cioè una persona che vive in un camper in via permanente on the road. A segnalare la vicenda è il consigliere comunale, Gennaro Demetrio Paipais, che ha presentato una richiesta di intervento di assistenza in favore del fulltimer all'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, guidato dall'assessore Luca Trapanese, e ai Servizi Sociali territoriali della VI Municipalità. "Quell'uomo non ha più un posto dove vivere, è disperato – commenta Paipais – Ha bisogno di aiuto e assistenza da parte delle istituzioni".

Il consigliere Paipais ai Servizi Sociali: "Va aiutato"

A causa dell'incendio, il 53enne è rimasto, infatti, senza una casa dove poter tornare al termine del ricovero. Il consigliere Paipais nell'interrogazione alle istituzioni ha chiesto un tempestivo intervento in favore del fulltimer 53enne porticese, "allo stato ricoverato all'Ospedale del mare di Napoli". "Prima del ricovero – spiega il consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais nell'interrogazione – dimorava da fulltimer in una roulotte adattata ad uso abitativo, allocata in un'area di sosta di Ponticelli, nella VI Municipalità di Napoli".

Ma "per complicazioni di salute è stato ricoverato presso l'Ospedale del Mare di Napoli. Purtroppo, però, durante il periodo di ricovero, soggetti ignoti avrebbero incendiato la roulotte e l'avrebbero resta inagibile. Ebbene, si chiede un immediato intervento di inserimento presso una struttura di accoglienza per adulti e per quanto di competenza".

L'assessorato al Welfare si è già attivato sulla vicenda, segnalandola ai servizi sociali, al quale è stato chiesto di "mettere in campo tutti gli aiuti possibili, notiziando lo scrivente assessorato circa l'attività di monitoraggio e tutela per il cittadino".