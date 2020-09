Arrivano altri 22,4 milioni di euro per il Bonus affitto prima casa fino a 2mila euro finanziato dalla Regione Campania per l'anno 2019. A Napoli partiranno i pagamenti per altri 4,2 milioni di euro. Il contributo da 1.800 a 2.000 euro a seconda del reddito ISEE servirà ad aiutare le famiglie a superare la crisi da Coronavirus. Il contributo è destinato solo alle abitazioni private. Tra i requisiti necessari per poter accedere al bonus bisogna avere un ISEE inferiore a due pensioni minime Inps pari a 13.338,26 euro per un contributo massimo di 2.000 euro, o di 1.800 euro per chi ha un ISEE inferiore a 25mila euro. Ai 25 milioni di euro iniziali del fondo, stabiliti lo scorso gennaio, la Regione il 31 agosto ha aggiunto altri 22,4 milioni integrativi. Grazie ai nuovi fondi integrativi sarà possibile far scorrere le graduatorie approvate a giugno.

A Napoli arrivano altri 4,3 milioni per il bonus fitto

Napoli aveva ricevuto 4,8 milioni, il 9 giugno sono state approvate le graduatorie definitive delle domande ammissibili ripartite in due fasce A e B. Ma la Regione il 31 agosto ha approvato le risorse integrative per altri 22,4 milioni per tutti i Comuni. Al Comune di Napoli è stato assegnato un ulteriore finanziamento di 4,3 milioni, di cui 3,8 per i bonus di fascia A e 424mila euro per la Fascia B. Così il finanziamento complessivo è salito 9 milioni di euro, di cui 7,8 per la Fascia A e 1,2 per la Fascia B.

Il bonus fitto non è cumulabile col reddito di cittadinanza

Chi percepisce il reddito di cittadinanza potrà accedere al bonus fitto solo per le eventuali mensilità del 2019 non coperte dal reddito o dalla pensione di cittadinanza. In sede di compilazione della domanda, quindi, dovrà barrare la casella in cui dichiara di non essere percettore di Rdc, perché altrimenti il programma non consentirebbe di proseguire. Dopo la pubblicazione delle graduatorie, in sede di verifica al Comune, dovrà dichiarare per quali mensilità non ha percepito il reddito di cittadinanza, compilando l'apposito modello di autocertificazione.