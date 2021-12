Napoli, reagisce a un tentativo di rapina: 22enne ferito da colpo alla gamba Un ragazzo di 22anni reagisce ad un tentativo di rapina al centro storico di Napoli, ma i malviventi sparano, ferendolo ad una gamba. Non è grave.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un ragazzo di 22anni reagisce ad un tentativo di rapina al centro storico di Napoli, ma i malviventi sparano, ferendolo ad una gamba. L'episodio è accaduto poco dopo la mezzanotte, nei pressi di piazza Mazzini, vicino via Salvator Rosa. La vittima è un giovane di 22 anni che è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, al centro storico, per le cure mediche del caso. Il ragazzo, che avrebbe precedenti di polizia e penali, a quanto appreso da Fanpage.it, non sarebbe in pericolo di vita. Il giovane colpito poco dopo la mezzanotte tra il 14 e il 15 dicembre, sarebbe stato accompagnato al pronto soccorso in auto, ma l'autista sarebbe poi andato via.

"I rapinatori in moto volevano il Rolex"

Secondo quanto riferito agli agenti intervenuti, il 22enne sarebbe stato ferito nei pressi di piazza Mazzini, al centro storico, da due persone in moto, vestiti con abiti scuri, forse neri, e con scaldacollo integrale, in modo da coprire anche il volto, che gli avrebbero chiesto il Rolex, cellulare e soldi. Il 22enne, quindi, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato ferito perché avrebbe reagito al tentativo di rapina. Uno dei due aggressori avrebbe a questo punto sparato, colpendolo alla gamba destra con un proiettile. Sulla vicenda sta indagando la Polizia di Stato di Napoli, che sta raccogliendo tutti gli elementi utili a riscostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Non è escluso che possano essere utilizzate anche le immagini delle numerose telecamere presenti nella zona, tra via Salvator Rosa e i Quartieri Spagnoli, in modo da recuperare indizi che possano essere utili a individuare e identificare i responsabili.