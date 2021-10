Ragazza rapinata e trascinata con l’auto a Napoli, preso l’aggressore: è un 42 enne Fermato un uomo di 42 anni per la violenta rapina in strada avvenuta la sera del 22 ottobre scorso ai danni di una ragazza, rapinata e strattonata, e poi trascinata per diversi metri dall’auto dell’aggressore in fuga dopo essersi aggrappata allo sportello. Una scena orribile di inaudita violenza, ripresa anche dalle telecamere di videosorveglianza che erano presenti in zona.

A cura di Pierluigi Frattasi

Fermato un uomo di 42 anni per la violenta rapina in strada avvenuta la sera del 22 ottobre scorso ai danni di una ragazza, rapinata e strattonata, e poi trascinata per diversi metri dall’auto dell’aggressore in fuga dopo essersi aggrappata allo sportello. Una scena orribile di inaudita violenza, ripresa in un video dalle telecamere di videosorveglianza che erano presenti in zona. Adesso l'autore di quell'aggressione potrebbe avere un volto. Dopo accurate indagini, giovedì 28 ottobre, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e dell’Ufficio Prevenzione Generale, su delega del Procuratore della Repubblica hanno dato esecuzione ad un Decreto di Fermo emesso dallaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nei confronti del 42enne, gravemente indiziato della rapina.

Il provvedimento è arrivato al termine degli esiti dell’attività investigativa svolta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura di Napoli, che ha consentito di ricostruire le varie fasi dell’episodio delittuoso e di risalire all’identità del presunto aggressore nei cui confronti è emerso un grave quadro indiziario. L'uomo, dopo essere sceso dall’autovettura, si è avvicinato alla vittima, cogliendola di sorpresa alle spalle. La ragazza era intenta ad effettuare un acquisto presso un distributore automatico. A quel punto le ha strappato con forza la borsa, per poi fuggire. Ma la ragazza non si è persa d'animo. Coraggiosamente ha inseguito e quindi raggiunto il rapinatore ed è riuscita ad aprire lo sportello dell'auto che l'uomo stava utilizzando per compiere la rapina e poi darsi alla fuga. L’aggressore, però, senza alcuno scrupolo, ha ingranato la marcia ed ha accelerato, trascinando la povera ragazza per molti metri sull'asfalto, fino a quando la donna non ha retto più e ha mollato la presa, cadendo al suolo. Alla ragazza, poi refertata, sono state diagnosticate lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Per fortuna la donna ha evitato complicazioni peggiori, perché la caduta dalle immagini è sembrata molto violenta.