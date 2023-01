Rapina nel centro scommesse, naso spaccato al cassiere. Vigilante fa scappare i banditi Colpo nel centro scommesse di via Nazionale delle Puglie. Naso spaccato ad uno dei dipendenti, l’intervento di un guardia giurata fa scappare i rapinatori.

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Sventata da un vigilante la rapina violenta tentata stanotte ai danni di un centro scommesse in via Nazionale delle Puglie, lungo la direttrice di Napoli Nord. I banditi, volto coperto e armi in pugno, spiega una nota del comando provinciale dei carabinieri di Napoli e provincia, «avrebbero immobilizzato con fascette di plastica uno dei dipendenti. E poi lo avrebbero picchiato». Una guardia giurata, arrivata poco dopo, ha interrotto l’azione e messo in fuga i rapinatori.

I militari intervenuti hanno trovato in strada una revolver cal. 38 con 5 cartucce a salve nel tamburo. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare i malviventi. Per la vittima la frattura del setto nasale. Ancora da quantificare. Ad intervenire sul posto i militari della tenenza di Casalnuovo di Napoli.