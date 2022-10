Rapina alle Poste in pieno giorno, bottino di 12mila euro a Marano di Napoli Marano di Napoli, rapina all’ufficio postale: in 3 con volto coperto e armi in pugno, fra utenti terrorizzati.

A cura di Redazione Napoli

Colpo all'ufficio postale di Marano di Napoli, hinterland Nord del capoluogo partenopeo: i banditi hanno fatto irruzione nella filiale di via San Rocco 1. In tre, questa la ricostruzione, pistole in pugno e volto travisato, sono entrati nell'ufficio e si sono fatti consegnare una cifra che si aggirerebbe sui 12mila euro circa. Il tutto è avvenuto davanti a numerosi clienti, terrorizzati.

Fuori la fuga dei banditi sarebbe stata agevolata da un autista che li attendeva ed è schizzato via a folle velocità. Subito dopo la rapina alle Poste i carabinieri della locale stazione, che indagano sull'atto, hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza interne ed esterne.