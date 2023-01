Rapina alla sala scommesse a Volla: spari contro i monitor, bottino da 15mila euro La rapina in una sala scommesse di via Sambuco. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Rapina alla sala scommesse di via Sambuco a Volla. In due entrano nel locale a volto coperto con le pistole in pugno e portano via un bottino di 15mila euro. Prima di andar via, uno dei rapinatori spara un colpo contro uno dei monitor, distruggendolo. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, sabato 7 gennaio 2023. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione locale, assieme ai militari dell'Arma della sezione operativa di Torre del Greco, che sono intervenuti sul posto.

Trovato un proiettile inesploso

Solo per fortuna nessuno si è fatto male, a seguito dei colpi sparati, o è stato colpito dalle schegge del monitor. Gli investigatori dell'Arma hanno ritrovato un proiettile inesploso calibro 7,65 e un’ogiva sul posto, che sono stati repertati. Per fortuna, come detto, non risultano feriti. Secondo le prime ricostruzioni, ieri sera due sconosciuti travisati e armati hanno fatto irruzione nel centro scommesse di via Sambuco 19, a Volla, Comune che si trova nell'area metropolitana di Napoli.

Sparato un colpo contro un monitor

Durante la rapina, uno dei malviventi ha esploso un colpo d’arma da fuoco contro un monitor della sala. Alla fine, i rapinatori sono andati via col bottino: circa 15mila euro che erano all'interno del locale della sala scommesse. Sono attualmente in corso le indagini per risalire all’identità dei rapinatori. Non è escluso che i carabinieri possano cercare e utilizzare anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire il percorso seguito dai rapinatori e individuare e identificare i responsabili della rapina al centro scommesse.