Rapina al supermercato di Pozzuoli, la banda usava vedette apri-pista in scooter per il colpo: 2 arresti Rapinatori e vedette apri-pista incastrati dalle telecamere di videosorveglianza. L’indagine dei carabinieri di Pozzuoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Per la rapina al supermercato di via Campana a Pozzuoli la banda avrebbe usato delle vedette "apri-pista" per controllare il luogo del colpo prima di metterlo a segno. È quanto hanno scoperto i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, dopo aver passato al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Nei video, acquisiti dagli investigatori, si vedono gli scooter sfrecciare nei pressi del luogo della rapina prima e dopo che questa avvenga.

La rapina al supermercato di via Campana

L'episodio risale allo scorso luglio. Per la rapina era già stato arrestato un uomo. Adesso arrivano altri due arresti. La Compagnia Carabinieri di Pozzuoli ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su proposta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due persone, un 28enne e un 20enne, entrambi gravemente indiziati di aver commesso nel mese di luglio scorso, in concorso con un altro uomo, già sottoposto a custodia cautelare in carcere per gli stessi fatti, un rapina ai danni di un supermercato di via Campana a Pozzuoli.

La banda incastrata dalle telecamere

L’attività investigativa, condotta dalla Stazione Carabinieri di Pozzuoli, ha permesso, attraverso una puntuale e minuziosa attività di analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, di ricostruire il percorso effettuato dagli autori del delitto prima e successivamente alla sua commissione. Sono stati infatti raccolti gravi indizi di colpevolezza utili a dimostrare come il motoveicolo condotto dal 28enne si sia mosso in modo congiunto e coordinato con lo scooter utilizzato dai rapinatori, fungendo quindi da “apripista” per la commissione del delitto. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.