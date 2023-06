Rapina a mano armata al supermercato di Torre del Greco: ladri in fuga col bottino Rapina al supermercato di via Nazionale a Torre del Greco. I ladri sono entrati con le pistole e i caschi integrali. Indagano i carabinieri.

Rapina a mano armata al supermercato di Torre del Greco, in provincia di Napoli, ieri sera. I ladri hanno fatto irruzione armati di pistola. Minacciando i commessi e facendosi consegnare l'incasso. La rapina è avvenuta ieri sera, attorno alle ore 20,10, nel supermercato che si trova in via Nazionale 900 nel comune corallino. I due malviventi avevano il volto coperto, indossando i caschi integrali. Sono poi fuggiti con il bottino, che al momento è ancora da quantificare. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco che stanno indagando su quanto accaduto.

Le indagini dei carabinieri: acquisiti i video delle telecamere

La rapina è avvenuta quasi ad orario di chiusura, quindi non c'erano molte persone all'interno del locale. I militari dell'Arma hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Dai video potrebbero emergere elementi utili per cercare di individuare e identificare i due rapinatori e ricostruire i momenti precedenti alla rapina e il percorso seguito per fuggire. I militari dell'Arma sono già al lavoro per recuperare tutte le informazioni necessarie all'indagine.

I due rapinatori fuggiti col bottino

I carabinieri, su impulso della centrale operativa, sono intervenuti a via Nazionale 900 dove poco prima due persone armate di pistola e con caschi integrali avevano consumato una rapina all’interno di un supermercato per poi fuggire. Nessun colpo esploso e nessun ferito. Il bottino al momento resta ancora da “quantificare”. Le indagini sono ancora in corso e solo nelle prossime ore si potranno avere ulteriori informazioni.