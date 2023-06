Ragazzo 14enne ferito con due coltellate alla schiena da coetanei nel Napoletano L’aggressione in via nazionale delle Puglie, a Casoria. Il giovane è stato portato in ospedale a Frattamaggiore.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un ragazzo di 14 anni è stato aggredito da una gruppo di coetanei e ferito con due coltellate alla schiena. L'aggressione è avvenuta questa sera in via nazionale delle Puglie, a Casoria, in provincia di Napoli, attorno alle ore 20,00. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della compagnia di Casoria per la segnalazione di una persona ferita da arma da taglio.

Sul posto c’era già l’ambulanza del 118 che aveva prestato le prime medicazioni al 14enne. Dopo le prime cure mediche del caso, il ragazzo ferito è stato trasferito presso l’ospedale di Frattamaggiore. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima alcuni giovani avrebbero aggredito il 14enne. Durante l’aggressione qualcuno avrebbe estratto un coltello e avrebbe colpito la vittima con due fendenti alla schiena il minore. Il 14enne non è in pericolo di vita. Non si conoscono ancora, al momento, i motivi dell'aggressione. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della stazione di Arpino di Casoria per ricostruire l’intera vicenda.