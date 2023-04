Ragazzina 16enne scompare in Irpinia: ritrovata a Napoli tra migliaia di persone grazie alle telecamere La giovane rintracciata attraverso la geolocalizzazione del telefono e individuata grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti in città. Era con un amico in via Toledo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una ragazzina di 16 anni della provincia di Avellino scompare nel nulla per ore. Dopo la scuola, non rientra a casa. Il telefono non è raggiungibile. I genitori, non vedendola tornare, sono preoccupati. Avvisano le forze dell'ordine e comincia una ricerca intensa in tutta Italia. La giovane dopo diverse ore di ricerca viene finalmente rintracciata dai carabinieri a Napoli, in via Toledo, grazie alla geolocalizzazione del telefono e alle telecamere di videosorveglianza installate in città.

La ragazza scomparsa dopo la scuola

L'allarme era scattato poco dopo la scuola. La giovane doveva fare rientro a casa dopo le lezioni. I genitori la aspettavano per pranzare insieme attorno alle 14,30, ma della figlia, solitamente puntuale, non c'era nessuna traccia. Il tragitto scuola-casa è piuttosto breve, per questo – ed evidentemente non essendo stati avvertiti – i genitori si sono preoccupati. A quel punto sono partiti i primi messaggi e le telefonate alla teenager. Ma tutti senza risposta.

Dopo alcune ore di vana ricerca, alla fine i genitori hanno deciso di avvisare i carabinieri. Mentre il telefono continuava a non dare segnali. Solo il messaggio: “Utente non raggiungibile”. La famiglia, che vive in un paese dell'Avellinese, si è rivolta ai carabinieri di Baiano ed ha presentato una denuncia. I militari dell'Arma, a quel punto, hanno messo in moto la macchina delle ricerche e diramato a tutti i comandi d’Italia una scheda con una foto e una descrizione della 16enne.

La giovane rintracciata con la localizzazione del telefono

Grazie alla localizzazione del telefono, i carabinieri di Baiano hanno scoperto che la ragazzina poteva essere a Napoli, in centro. Un'area però piuttosto ampia per le ricerche, che comprendeva anche via Toledo. Hanno trasmesso la nota ai carabinieri della centrale operativa del capoluogo campano che monitorano costantemente le decine di telecamere installate in città. La folla del centro era smisurata, migliaia di turisti percorrevano le strade dello shopping e i vicoli di ogni quartiere. Anche i militari napoletani tentano decine di chiamate fino ad ottenere finalmente una timida risposta.

Era con un amico in via Toledo

La 16enne è confusa, non sa cosa dire ma i carabinieri la tranquillizzano. Poi la individuano. Una ragazzina simile a quella della foto consegnata dai genitori è a pochi passi dalla stazione della metropolitana di via Toledo. Inviano immediatamente una pattuglia del nucleo radiomobile e questi riconoscono la 16enne. Non è sola, è con un amico. Con calma la fanno ragionare e la portano in caserma. Anche i genitori sono stati avvisati che il peggio è passato. La minore è tornata a casa, dopo ore di paura e ricerche.