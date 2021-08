Quattro contro uno: il video del barbaro pestaggio in strada a Capodimonte

Orribile video documenta un pestaggio nel quartiere Capodimonte a Napoli. In 4 contro 1, calci e pugni in faccia mentre la vittima è riversa al suolo. Un automobilista filma la scena e viene minacciato ed inseguito. Il filmato reso noto dal consigliere regionale Francesco Borrelli: “Denunciato tutto alle forze dell’ordine”.

Una scena orribile: quattro contro uno, senza fermarsi, con scientifica precisione, calci e pugni in faccia su una persona già fuori gioco, riversa al suolo. Un automobilista filma la scena, il branco se ne accorge lo minaccia e lo insegue. Belve, così le definisce il consigliere regionale Francesco Borrelli che ha diffuso il filmato. Il fatto è avvenuto la sera di mercoledì 4 agosto in zona Capodimonte a Napoli.

Ecco cosa testimonia la persona che ha visto l'aggressione:

Passavo in auto quando mi sono imbattuto in quella scena, 4 belve contro un povero ragazzo disteso a terra. Così ho preso il cellulare ed ho cominciato a filmare per poter così poi denunciare l’accaduto. Ma loro si accorgono di me e si dirigono verso la mia auto, così metto via il telefono e cerco di partire ma davanti c’era un’auto che mi bloccava il passaggio, così i 4 mi raggiungono e prendono a calci la macchina e tentano di aprila.

A quel punto però riesco a partire, loro mi inseguono per un po’ ma riesco ad imboccare la tangenziale e scampo il pericolo.