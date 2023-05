Profumi e cosmetici tossici in vendita per la Festa della Mamma: sequestrati 5mila flaconi a Napoli All’interno dei prodotti cosmetici c’era il Lilial, una sostanza altamente tossica che può provocare il cancro. Sequestro da oltre 100mila euro.

A cura di Pierluigi Frattasi

Migliaia di flaconi di cosmetici e profumi tossici e pericolosi in vendita a Napoli per la Festa della Mamma. Gli agenti della Polizia Locale di Napoli, del Nucleo di Tutela Ambientale, a quanto apprende Fanpage.it, ne hanno sequestrati circa 5mila nella giornata di sabato 29 aprile scorso in un grande deposito di vendita all'ingrosso nella zona di Gianturco. All'interno dei prodotti era contenuto il butilfenil metilpropionale, una sostanza altamente pericolosa meglio nota con il nome di “Lilial”, vietata e messa al bando nella Comunità Europea. Tutta a merce è stata sequestrata, per un valore stimato di circa 100mila euro, e sarà portata a smaltimento e distrutta.

I cosmetici tossici prodotti in Turchia e Romania

L'operazione rientra nei controlli degli agenti dei caschi bianchi in vista della festa della mamma che quest'anno ricade nella giornata di domenica 14 maggio prossimo. Dall'attività investigativa, gli agenti del nucleo ambientale della Polizia Locale di Napoli hanno accertato che una società di vendita all'ingrosso, in considerazione dell'avvicinarsi della ricorrenza della Festa della Mamma, era pronta ad immettere sul mercato circa 4.800 confezioni di prodotti di profumeria di origine Turca e Rumena contenenti la sostanza altamente pericolosa chiamata butilfenil metilpropionale, meglio nota con il nome “Lilial”.

Una sostanza vietata, in quanto classificata tra le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche che possono provocare il cancro all'apparato riproduttivo ed al sistema endocrino. Per questo motivo, tutte le confezioni sono state sequestrate dagli agenti. Mentre il distributore è stato deferito all'autorità giudiziaria. Ma le indagini a tutela dei consumatori proseguono per rintracciare sul mercato di vendita al dettaglio i prodotti contenenti sostanze nocive. La Polizia Locale ricorda ai consumatori che la vendita, di cosmetici contenenti il composto chimico, del butilfenil metilpropionale (“Lilial”), è vietata, alla luce dell’aggiornamento, a livello comunitario, dell’elenco delle sostanze considerate cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (cosiddette sostanze “Cmr”).