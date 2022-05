Prende per il collo una donna e la deruba di tutti i soldi, arrestato fuori allo stadio a Fuorigrotta Aggredisce e minaccia una donna, afferrandola per il collo e rapinandola di tutti i suoi soldi. Incastrato dalle immagini della video sorveglianza esterna allo stadio di Fuorigrotta.

A cura di Redazione Napoli

Blocca una donna, la blocca tenendola stretta per il collo, tentando di soffocarla e la costringe a lasciargli tutti i soldi che ha nel portafogli. Una rapina con aggressione come purtroppo se ne vedono tante a Napoli in questo periodo in cui la recrudescenza della microcriminalità predatoria è rilevante, soprattutto in alcune zone del capoluogo. Stavolta, fortunatamente, alle forze dell'ordine e alla vittima dell'atto di violenza viene incontro la videosorveglianza grazie alla quale il malvivente viene identificato e bloccato.

Tutto è accaduto a Fuorigrotta, periferia Occidentale di Napoli. Siamo in prossimità dello stadio "Maradona": la vittima ha raccontato che, mentre stava percorrendo il viale pedonale che unisce via Claudio con piazzale Tecchio, era stata avvicinata da un uomo il quale, dopo averla appunto afferrata per il collo, l’aveva costretta a dargli tutto il denaro in suo possesso per poi darsi alla fuga in direzione della stazione "Mostra" della ferrovia Cumana.

I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite ed alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza esterno dello stadio Maradona, hanno individuato e bloccato, in via Tertulliano, il presunto rapinatore. Il criminale è stato incastrato da un elemento incontrovertibile: indossava ancora gli stessi capi di abbigliamento corrispondenti a quelli utilizzati per commettere il reato. L'uomo è risultato essere un 35enne napoletano, pregiudicato, ora sottoposto a fermo per rapina.